Liberali cuore rossonero, che emozione il coro della Sud: "Sono cose che non ti aspetti, mi ha caricato e fatto emozionare"

vedi letture

In vista di un finale di stagione importante e da affrontare al massimo della concentrazione, con il Milan Primavera impegnato a conquistarsi un posto ai Play Off, il numero 10 della formazione di Guidi, Mattia Liberali, è stato intervistato da Milan TV. Un estratto delle sue parole:

La Curva Sud ti ha accolto in modo speciale

“Mi sono emozionato tantissimo. Non te lo aspetti, la Curva del Milan che fa un coro per te durante il riscaldamento. È stato bellissimo”.

L’esordio in Serie A

“È stato un sogno che si è realizzato che coltivavo fin da bambino appena ho messo il primo piede in campo al Vismara col Milan. Diciamo che all’inizio non l’ho realizzato benissimo, poi col passare del tempo realizzi. Un qualcosa di inspiegabile a parole, devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini nel pre partita come Florenzi, che mi ha aiutato tanto. Ma in generale tutti i compagni di squadra, lo staff e Fonseca in primis”.