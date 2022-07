TMW - Ambrosini: "Il Milan ha sistemato la situazione più importante, quella di Maldini"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premio Fair Play Menarini a Firenze per un grande ex del calcio italiano come Massimo Ambrosini, ora commentatore televisivo.

Il Milan è partito a rilento?

"Era partito con Origi, ora hanno sistemato la situazione più importante che era Maldini e recupereranno tempo. Ma qualche contatto continuavano a portarlo avanti. Arrivare all'ultimo giorno testimonia che c'erano cose da chiarire, non so questo quanto possa aver influito però. Anche perché Paolo aveva un contratto e immagino abbia continuato a lavorare. E non credo abbia firmato senza garanzie sull'autonomia decisionale dal punto di vista tecnico".