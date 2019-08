TMW - Brescia, Abate non scalda Cellino. Dopo il no al Lecce ipotesi estera

Il Brescia è scatenato, e dopo l'acquisto di Mario Balotelli aveva pianificato quello di un altro ex milanista, lo svincolato Ignazio Abate. Il terzino, secondo quanto risulta a TuttoMercatoWeb.com,potrebbe essere rientrato nei discorsi con Raiola nell'affare che ha portato all'attaccante, anche se il profilo del classe '86 non scalda più di tanto il presidente Cellino. Abate, che ha detto di no anche al Lecce, potrebbe andare all'estero. Per le Rondinelle le priorità ora sono un centrale di difesa e una mezzala.