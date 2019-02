TMW - I retroscena - Perché il Milan non ha preso un esterno d'attacco

Ferreira Carrasco, Saint Maximin, Verdi, Defrel, Djenepo, Sarr. Il Milan ha cercato per un mese di riuscire ad acquistare un'ala di livello da affiancare a Castillejo e Suso, magari da mettere in competizione con Calhanoglu sul lato sinistro. Alla fine non è arrivato nessuno, perché Tiago Djalò e Leroy Abanda, giovani inseriti negli ultimi giorni di mercato, occupano una posizione più arretrata. I rossoneri hanno preferito non immettere un'ulteriore pedina, considerando che Laxalt può giocare lì e Borini, corteggiato dallo Shenzhen, è rimasto.

Momento economico - L'addio di Gonzalo Higuain ha assorbito molte delle energie nervose del mercato milanista, con l'arrivo di Piatek a sostituire il Pipita. Il gioco delle coppie in rossonero c'è già, inserire un altro attaccante avrebbe significato sì dare più forza, ma anche peggiorare un bilancio (e un rapporto con la UEFA) già critico.

Le trattative - Ferreira Carrasco percepiva circa 11 milioni di euro di stipendio, in Cina, praticamente inaccessibile. Verdi e Defrel pare non siano mai stati realmente nel mirino, se non come idee (last minute), mentre per Sarr c'è stato un sondaggio ma la risposta, circa 40 milioni di euro, ha fatto subito desistere. Deulofeu sarebbe stato felice di tornare in rossonero, ma il Watford di Pozzo lo valutava circa 30 milioni e non intendeva accettare un prestito con diritto di riscatto. Stessa cosa Saint Maximin, ultimo nome in ordine cronologico: offerta da 4 più 20 per il diritto di riscatto, diniego netto del Nizza anche perché Vieira aveva paventato dimissioni se avessero venduto l'esterno.