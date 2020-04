TMW - Innocentin: "Rangnick al Milan? Sarà una sifda, vuole avere potere decisionale"

E' sempre stato uno con grande potere decisionale, ovunque. Infatti vuol portare tutto il suo staff, avere potere decisionale e al Milan non si è abituati, essendo un club con grande storia, che ha vinto tutto. Sarebbe nuovo e stimolante anche per lui. Il metodo Rangnick ha sempre costruito da zero, il Milan è da ristrutturare: sarà certamente una sfida per lui e per il suo metodo ma può certamente farcela".