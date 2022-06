TMW - L'identikit di Gerry Cardinale: ecco chi è il nuovo proprietario del Milan

MilanNews.it

Da Elliott a Red Bird, da Paul e Gordon Singer a Gerry Cardinale. Il Milan resta di proprietà di un fondo, resta di proprietà americana, ma cambia proprietario: al vertice del Club rossonero ci sarà Gerry Cardinale, 53enne con un patrimonio personale di 1 miliardo di dollari e fondatore nel 2014 di Red Bird Capital Partners.

La formazione



Di chiare origini italiane grazie ai nonni emigrati poi negli USA, Cardinale si è formato all'Università di Harvard con lode in un Honours degree e in una delle borse di studio post universitarie più prestigiose, la Rhodes Scholarship a Oxford, in cui consegue un Master in filosofia, politica ed economia. Entra a far parte della sezione private equity di Goldman Sachs, una delle banche più importanti al mondo, "dove ha gestito oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato tra azioni, debito, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale" prima di mettersi in proprio e di fondare Red Bird come naturale prosecuzione dell'esperienza precedente.

L'idea Red Bird



In pochi anni - 8 per la precisione - Red Bird è diventato un fondo abbastanza originale, perché investe - nello sport in primis - con l'obiettivo primario dei risultati, ma con l'ambizione che essi siano accompagnati da una fortissima componente di intrattenimento; l'intenzione, infatti, è quella di creare con il Milan una sorta di 'media company', cioè capace di unire risultati vincenti sul campo a risultati vincenti fuori dal campo, creando lo spettacolo nello spettacolo per tifosi e appassionati di tutto il mondo.

Già presente nel mondo dello sport, Red Bird detiene l’85% del Tolosa neo promosso in Ligue1, il 10% della Fenway, società che controlla la maggioranza delle azioni del Liverpool e diverse attività in altre discipline: NFL, NHL, baseball con i Boston Red Socks, NBA e Premier League con partecipazioni sull'audiovisivo oltre a controllare direttamente Dream Sport, piattaforma sportiva indiana specializzata in cricket.