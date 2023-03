TMW - Maignan e le notti di ChampionsLeague. Sei mesi dopo...

Fonte: di Gaetano Mocciaro per tuttomercatoweb.com

Quella del Tottenham Hotspur Stadium sarà la notte anche di Mike Maignan. Sul filo di lana, prima della partita di ritorno, il francese è riuscito a recuperare venendo inserito in pieno extra time. Tutto in linea col regolamento UEFA che permette a un club di sostituire un portiere per infortunio o lunga malattia che lo renda indisponibile per 30 giorni o più e di richiamarlo in qualsiasi momento. E così Magic Mike si riprende il posto, con buona pace di Tatarusanu che l'aveva sostituito anche dignitosamente all'andata contro gli Spurs, meno nel doppio confronto contro il Chelsea nella fase a gironi.

RAPPORTO COMPLICATO COL TORNEO - Già nella passata stagione Maignan si infortunò al polso nel corso della partita col Liverpool. Salterà in quel caso tre partite del massimo torneo continentale. Le giocò invece tutte col Lille nel 2019, ma fu un'edizione da dimenticare: un punto guadagnato e 14 reti al passivo. Quella di stasera è senza se e senza ma la sua partita più importante a livello continentale. Il Milan per difendere l'1-0 di San Siro si affida anche a lui. Le due uscite finora dal suo ritorno, contro Atalanta e Fiorentina, sono servite a fargli prendere confidenza col campo. In verità contro gli orobici non ha dovuto compiere interventi, mentre a Firenze ha raccolto due volte la palla dal sacco, pur senza avere responsabilità. Col Tottenham ci si aspetta il Maignan dei bei tempi. Intanto riaverlo è già un grande vantaggio. Il Tottenham, con Lloris ancora infortunato e con Forster chiamato in causa non può dire lo stesso.

CASA SPURS, C'È ANCORA IL DODICESIMO - Un punto di vantaggio per i rossoneri, che a differenza del Tottenham hanno recuperato il portiere titolare. Gli Spurs dovranno invece ancora affidarsi a Forster, che non è proprio Lloris...