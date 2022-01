TMW - Martorelli: "Maldini e Massara stanno facendo cose egregie, dal mercato ci si aspettava di più"

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TMW commentando il mercato del Milan: "Forse da un club come la Lazio o il Milan ci si aspettava di più nell'immediato. Massara a e Maldini stanno facendo cose egregie, ma in questo momento viste le assenze avrebbero dovuto o potuto fare qualcosa in più. Ma senza risorse economiche, pur di non prendere per il gusto di prendere, probabilmente hanno deciso di stare fermi".