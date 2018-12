TMW - Milan, Borini-Shenzhen: l’agente in Cina, nodo tassazione

Fabio Borini e le richieste cinesi. Il procuratore dell’attaccante del Milan, Roberto De Fanti, si trova in Cina e ha incontrato i dirigenti dello Shenzhen. Intesa sull’ingaggio, ma c’è uno scoglio che al momento non sembra facilmente superabile. Ossia la tassazione. Esempio: se lo Shenzhen acquistasse Borini per dieci milioni, dovrebbe versarne altri dieci allo stato. Si lavora per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Borini-Shenzhen, affare in corso...