TMW - Milan, numeri da retrocessione. Ma a pagare non può essere solo Higuain

Il momento negativo attraversato dal Milan di Gattuso è tutto racchiuso nei freddi numeri, che parlano di una squadra incapace di pungere e di trovare la rete da ormai troppo tempo. Quattro partite senza riuscire a battere il portiere avversario sono tante (non succedeva dal 1984) e spiegano bene tutto il periodo storico dei rossoneri, che da anni cercano di tornare competitivi, salvo poi riscoprirsi ogni volta sempre più deboli e mediocri.

Una mediocrità che, purtroppo per il Diavolo, colpisce soprattutto quei giocatori chiamati a far fare il salto di qualità alla squadra. Un anno fa era toccato a Leonardo Bonucci e a Nikola Kalinic l'ingrato compito di fungere da parafulmine, mentre in questa stagione il ruolo è ricoperto da Gonzalo Higuain. L'argentino avrebbe dovuto risolvere il problema dell'attaccante, che i rossoneri si portano avanti dai tempi di Zlatan Ibrahimovic e Pippo Inzaghi, ma è sprofondato in una vera e propria crisi di prestazioni e rendimento: il Pipita non segna ormai da due mesi, dal 3-2 rifilato in casa alla Sampdoria. Nove partite, comprese le due di Europa League, in cui l'ex Napoli e Juventus non è riuscito a prendersi sulle spalle il peso dell'attacco, contro avversari sulla carta abbordabili. L'ultima sosta e la sfida contro i bianconeri sono state lo spartiacque del suo percorso in maglia rossonera, ma Higuain paga anche il dolore alla schiena che lo sta limitando da ormai diverse settimane, oltre all'assenza di idee di una squadra che dovebbe giocare per lui e invece lo costringe ad arretrare sistematicamente la sua posizione e a giocare spalle alla porta. Le critiche, quindi, sono da dividere a metà. E quella del Pipita non dovrebbe essere l'unica testa a saltare.