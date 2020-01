TMW - Milan, Rodriguez verso l'uscita: vicina la fumata bianca con il PSV

Il PSV Eindhoven è a un passo da Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Milan e della Nazionale Svizzera. L'incontro di oggi con Zvonimir Boban è stato positivo, non è ancora stato trovato l'accordo ma gli olandesi fanno sul serio e sono pronti a chiudere. La richiesta è intorno ai 10 milioni di euro, probabilmente potrà essere raggiunta con i bonus.

TITOLO DEFINITIVO - Per evitare una minusvalenza, considerati i 15 milioni sborsati al Wolfsburg e i quattro anni di contratto, il Milan dovrà percepirne almeno 5,6. L'idea è che Ricardo Rodriguez non torni indietro fra sei mesi, perché l'accordo scade nel 2021 e non sarebbe una buona idea avere un giocatore non titolare a 12 mesi dal parametro zero. Quindi la trattativa, probabilmente, finirà con un lieto fine.