TMW - Pato sul ritorno degli ottavi: "Milan favorito ma devono stare attenti: Leao può fare la differenza"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alexandre Pato è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha parlato dell'imminente impegno in Champions League contro il Tottenham per il Milan: "La guarderò, sono molto contento che i rossoneri abbiano vinto la partita d'andata. Penso che giocare contro una squadra inglese sia molto difficile. Nelle gare di Champions contro il Milan mi è capitato di giocarci, uscendo contro di loro e perdendo anche con l'Arsenal. Devono stare attenti perché il Tottenham è fortissimo e avrà dalla sua il fatto di giocare in casa. Ci sarà un'altra atmosfera. Ma credo che il Milan abbia un piede nella prossima fase.