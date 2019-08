TMW - Piatek in panchina per scelta tecnica: al Milan un solo precedente

Krzysztof Piątek fuori dall'undici titolare del Milan. Mentre tutti si interrogavano sulle scelte di Marco Giampaolo, sul possibile cambio di modulo dei rossoneri, il tecnico spariglia le carte e spedisce, per scelta tecnica, il bomber polacco tra le riserve, nella gara di 18 contro il Brescia.

Una mossa dalle mille possibili letture: il pistolero, dopo un avvio sprint, ha segnato un solo gol nelle ultime sette gare dello scorso campionato. Piatek non sembra il calciatore più adatto al gioco di Giampaolo, e peraltro il mercato tuttora aperto spinge a ulteriori considerazioni: André Silva titolare può sembrare una mossa (disperata?) per mettere in vetrina il portoghese, da tempo in uscita e fin qui mai venduto. Vedremo, restano i fatti.

Piatek va in panchina per scelta tecnica. Nessun infortunio dietro l'assenza del polacco. Al quale una cosa del genere, da quando è al Milan, era capitata, in pratica soltanto un'altra volta: il 28 aprile contro il Torino, quando Gattuso gli preferì Cutrone. Difficile considerare infatti la prima panchina arrivata contro il Napoli, dato che il trasferimento era avvenuto appena tre giorni prima. Ora, la terza panchina, la seconda per scelta tecnica, la prima dell'esperienza con Giampaolo. Presto per parlare di bocciatura, ma non è iniziata benissimo.