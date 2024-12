TMW Radio - Accardi: "Fonseca fa quello che può, mi aspettavo di più dalla società"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'agente Beppe Accardi. Ecco le sue parole:

Napoli, Conte insiste nel volere un centrale difensivo. Giusto accontentarlo?

"Per me già così il Napoli è da scudetto. E' ovvio che se accontentano l'allenatore per rafforzargli un reparto già forte, le cose diventano più semplici. Ad oggi è una delle candidate allo scudetto".

Davvero Pellegrini potrebbe essere vicino all'addio?

"La questione è una: oggi noi assistiamo a un calcio che è cambiato. Ci sono allenatori che hanno idee di calcio particolari che vanno al di là del giocatore. Dei giocatori che hanno mostrato di essere di un certo tipo, poi si ritrovano messi da parte senza una spiegazione. Gli allenatori vedono il calcio in un certo modo e hanno uno schema preciso su certi calciatori. E ti ritrovi dall'essere un simbolo a un giocatore complementare. Cosa che non succedeva in passato. Anche perché si cambia tanto gli allenatori in Italia".

Si aspettava di più da Fonseca o dalla squadra?

"Più dalla società. Fonseca fa quello che può, la squadra probabilmente ha bisogno di trovare certezze, ma la società non aiuta nè Fonseca nè la squadra".