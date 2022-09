TMW Radio - Agostinelli: "Milan e Napoli sono un gradino sopra a tutte"

MilanNews.it

A TMW Radio, è intervenuto mister Andrea Agostinelli, il quale ha dichiarato sulla corsa scudetto: "Reputo che Inter, Milan e Napoli sono le candidate allo Scudetto. Per me potenzialmente l'Inter ci sta come squadra. Milan e Napoli sono un gradino sopra a tutte ora ma le distanze sono davvero minime. Stiamo attenti, è un campionato anomalo, i punti di distacco sono pochi per ora, anche viste le crisi in atto. Napoli ringiovanito, Milan già da un paio di stagioni molto giovane, sono piene di talenti".