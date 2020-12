TMW RADIO - Asta: "Spero in un campionato più equilibrato. Che grande Milan!"

L'allenatore Antonino Asta si è collegato in diretta con Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Inter o Juventus ad un certo punto metteranno una marcia superiore?

"Da tifoso spero di no... Però se si pensa al campionato, a mio avviso forse i valori non verranno fuori come in passato, e in qualche modo me lo auguro. Vediamo ad esempio il Milan che sta facendo qualcosa di straordinario: oltre a far risultato, giocano pure bene. Stiamo vedendo quello che è mancato negli ultimi anni, vuoi perché la Juve era troppo più forte o le avversarie non all'altezza. Ma voglio citare anche Bologna e Verona, che da qui alla fine secondo me possono fare qualcosa".