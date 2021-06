TMW RADIO - Bia: "Pioli sottovalutato da sempre, sta facendo un lavoro straordinario"

L'agente Giovanni Bia è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole su Stefano Pioli: "Appena il Milan ha rischiato di non entrare in Champions già l'avevano messo sulla graticola. Purtroppo Stefano è sempre stato sottovalutato, processato quando non dovevano. Sta facendo un lavoro straordinario e spero il Milan gli allestisca una squadra di primo piano, merita di averla a disposizione".