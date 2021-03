TMW RADIO - Bjelanovic: "Non è il Mandzukic che i tifosi sognavano, difficile riprendere i ritmi ad una certa età"

Sasa Bjelanovic, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua su Mario Mandzukic e i problemi fisici che stanno caratterizzando la sua prima parte di avventura in rossonero: "So quanto è difficile a una certa età riprendere i ritmi veri, la cosa che più mi avrebbe preoccupato erano proprio questi rischi di problematiche fisiche. Il Milan ha fatto una scelta, ma in questo momento Mario non è quello che i tifosi immaginavano e sognavano. Lo stimo, è un guerriero e gli auguro di tornare ai suoi livelli, ma alla sua età non è così facile".