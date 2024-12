TMW Radio - Braglia: "Il Milan può fermare l'Atalanta? Se è quello delle ultime partite, sì"

All'indomani della netta vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Sassuolo, risultato 6-1 che parla chiarissimo, i rossoneri sono già proiettati sulla sfida di campionato di venerdì sera quando al Gewiss Stadium di Bergamo affronteranno l'Atalanta che oggi occupa il secondo posto a un punto dalla capolista Napoli e che è una delle squadre più in forma in Europa. Della sfida ne ha parlato l'ex portiere e ora opinionista Simone Braglia, intervistato sulle frequenze di TMW Radio.

Questo Milan può fermare l'Atalanta?

"Può fermarla, se è il Milan delle ultime partite. Ma sarà dura, l'Atalanta dopo Roma è diventata molto più cinica, più consapevole dell'importanza dell'obiettivo che ha davanti. E non ha le pressioni delle altre. E' una cosa di cui tener conto".