TMW Radio - Braglia: "Terrei Fonseca fino alla fine. L'Inter ha confermato Inzaghi anche se era in difficoltà in passato"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

La panchina di Fonseca è più salda dopo la vittoria nel derby:

"A mio parere per dare una stabilità psicologia io Fonseca lo terrei fino alla fine. L'Inter ha confermato Inzaghi anche se era in difficoltà in passato, le società vanno gestite con oculatezza e pensando in prospettiva".