TMW RADIO - Brambati: "Al Milan non è mancato Pioli, ma l'apporto del mercato"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi del momento.

Sabatini ha definito arrogante l'atteggiamento del Milan con Maldini e Massara:

"C'è dispiacere per loro. Quello che è successo lo vediamo in qualsiasi azienda o club. La valutazione che ha fatto la proprietà non discosta tanto da quello che penso io. Anche io dico che quest'anno è mancato non tanto Pioli quanto l'apporto del mercato, anche in uscita. La perdita di Kessiè non è stata colmata e sono stati presi calciatori che non pesano tecnicamente".

Americani che non guardano le bandiere ma i fatti:

"Maldini lo conosco e credo sia uno che ha fatto tantissimo per il Milan, ma come calciatore ricopri un ruolo e come dirigente un altro. Ci si deve scrollare il vestito che si è avuto fino a quel momento, del mito, e metterne un altro. Non mi sono piaciute anche alcune uscite dopo la Champions, era meglio parlarne con la società e non renderle palesi a tutti".