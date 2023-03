TMW RADIO - Brambati: "CDK? Finora ha deluso, mi aspettavo molto di più"

MilanNews.it

A commentare i temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Ecco le sue parole su Charles De Ketelaere: "Mi aspettavo molto di più e me lo aspetto ancora da De Ketelaere, che è stato pagato tanto, ha fatto vedere cose buone ma non ha reso. Non riesco a capire se hanno visto male Maldini e Massara. Se fossi in loro oggi non mi sentirei colpevole, lo avrei peso anche io e speso quei soldi. Oggi però ha deluso".