TMW Radio - Brambati: "Mi aspettavo un duello tra Juve e Milan per Conte"

Intervenuto così ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato del prossimo allenatore del Milan, mostrandosi sorpreso sul nome di Fonseca. Queste le sue dichiarazioni:

Tra Fonseca e Conte: "Io da questo mercato mi aspettavo che Juve e Milan si sarebbero litigate Conte. Poi ho le mie risposte per entrambe e non le posso dire. Per la Juve forse non sarebbe stato l’allenatore di Giuntoli".