TMW Radio - Caputi sul Milan: "Non è un caso se è lì a giocarsi lo scudetto"

"Il Milan ha una grande opportunità questo turno, ma sappiamo come ci siano sempre tante trappole. Credo che sia una squadra che non è a caso lì a giocarsi lo Scudetto, il percorso è al suo terzo anno e ogni volta è cresciuto in consapevolezza". A dirlo è stato il giornalista Massimo Caputi, ospite di TMW Radio, durante Maracanà. "Pioli e Spalletti hanno fatto il lavoro migliore finora - ha aggiunto -. Hanno subìto tante assenze durante la stagione in alcuni momenti chiave, eppure sono rimaste lì. Molto dipenderà da Juve-Inter, ma queste due squadre possono riuscire a vincere il campionato".