TMW Radio - Collovati: "Il Milan ha seconde-terze scelte. Ha Abraham scartato dalla Roma, Okafor, Morata ha fatto 5 gol"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Fulvio Collovati.

Che farebbe con Leao?

"Capisco le critiche, è uno dei migliori giocatori del Milan e ci si attende di più, ma i problemi del Milan non sono solo Leao. E' Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, a centrocampo l'unico da Milan è Reijnders. Morata ha fatto 5 gol, forse meglio di lui Vlahovic. E a Napoli viene criticato Lukaku. Il Milan ha seconde-terze scelte. Ha Abraham scartato dalla Roma, Okafor. Leao non può vincere le partite da solo. E' il giocatore più forte e lo si prende di mira per questo, ma non può risolvere le partite da solo lui. Leao è questo, è indolente e non cambierà mai".