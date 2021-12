TMW RADIO - Cosmi: "Che felicità per Messias, avevo visto le sue potenzialità da giocatore di livello"

L'allenatore Serse Cosmi ha parlato a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Al gol decisivo di Messias a Madrid cosa ha pensato?

"Una grande felicità per lui, più che per me. Io l'ho potuto allenare a Crotone ed è stata una fortuna: credo di aver visto palesemente le sue potenzialità da giocatore di assoluto livello, non solo buono. Poi è nata tutta la favola dell'amatore ma io sono abituato a guardare in campo, negli allenamenti, la faccia e mi sono permesso di dire che poteva giocare tranquillamente in una delle otto big del campionato. Ci ho azzeccato. Il suo problema è stato un lungo infortunio".

Eppure il sistema sembra volerle sabotare, certe storie.

"La pressione che viene messa sui ragazzi riguarda solo due categorie: giornalisti e procuratori. Chi sta nel calcio sa che c'è un tempo per tutto e che nessuno diventa campione dopo due mesi fatti bene. Il tempo ci vuole. I giovani, se sono forti, in Italia giocano già a diciott'anni il punto è che non appena fa qualcosa di buono ecco che parte il mondo. Se resistono anche a questo, vuol dire che sono mostri: siccome invece spesso sono ragazzi, succede che li perdi qualche anno".