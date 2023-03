TMW RADIO - Cucciari: "Milan, occhio a Conte. Leao? La questione rinnovo sta incidendo"

Ospiti: Camolese:" Calleri è stato importantissimo per me dai tempi dell'Alessandria. Ferrari:" La Lazio ha un problema di rosa. Alla Lazio ci vuole un Giuntoli." Impallomeni:" Lazio atteggiamento tenero. Cucciari:" Milinkovic rimane un giocatore di spessore. - Maracanà con Marco Piccari, Stefano Impallomeni e Alessandro Cucciari

Milan in Champions a trazione anteriore, secondo i giornali...

"Se sei abituata a difendere ha un senso gestire, ma se fai del gioco la tua qualità devi andare a incidere su quello e fa bene. E poi questo Tottenham non è stratosferico in fase difensiva. Bisogna solo stare attenti al rientro di Conte in panchina".

La questione rinnovo sta incidendo sulla stagione di Leao?

"Ha inciso sicuramente, si è visto nell'altalena delle prestazioni. La questione rinnovi è assurdo, a settembre già se ne parla ed è qualcosa fuori dal normale".