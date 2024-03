TMW Radio - Cuoghi: "Fossi in Pioli sarei la persona più tranquilla al mondo visto quello che ha dimostrato e fatto"

Durante la trasmissione “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Stefano Cuoghi, allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi.

Su Pioli cosa pensa?

“Io fossi in Pioli sarei la persona più tranquilla al mondo visto quello che ha dimostrato e fatto. Ha fatto vedere con i fatti e non con le chiacchiere di essere un allenatore vincente. Nella vita non si può piacere a tutti. Tante volte si ragione di pancia ma bisogna riflettere sulle cose”.

LE PAROLE DI PIOLI

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Lazio-Milan:

Cosa ne pensa delle parole di Cardinale?

"Vivo la situazione con grande concentrazione su ciò che stiamo facendo per provare a rendere questa stagione positiva, siamo concentrati sul fare il meglio possibile. Le parole della proprietà non le ho mai commentate: in quanto tale, la proprietà ha il diritto e il dovere di fare le proprie valutazioni".

Come vede Ibrahimovic?

"È strano ora con Zlatan. È stato un mio giocatore e un compagno fino a poco tempo fa. Si sta calando con grande passione e competenza nel nuovo ruolo, ci fa piacere che sia vicino a noi".