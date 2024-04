TMW Radio - Damiani: "Dubbi sulla conferma di Pioli. Lopetegui? Non credo sia la persona giusta"

L'ex calciatore del Milan e procuratore Oscar Damiani è intervenuto in diretta mercoledì pomeriggio a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà. Ha parlato di Milan, in occasione della sfida alla Roma di domani in Europa League ma anche per il futuro di Stefano Pioli.

Derby d'Italia in Europa. Lukaku e Leao, su chi punta?

"Con caratteristiche diverse sono le punte di diamante delle sue squadre. Lukaku più presente in area, Leao più veloce negli spazi. Sono importanti e possono fare la differenza. Leao sta attraversando non un grande momento, non credo possa essere determinante, ma è difficile fare pronostici. E poi non fa la differenza un uomo ma la squadra".

Si aspetta qualche mossa a sorpresa di Pioli stavolta?

"Francamente non lo so. Loftus-Cheek è un po' discontinuo ma ha una forza fisica che può fare la differenza. Pulisic è più leggero ma fa gol. Dire come andrà non me la sento. Nonostante la Roma sia avvantaggiata, per me è una partita aperta. Conferma Pioli? Qualche dubbio ce l'ho, perché è da parecchi anni qui e si potrebbe cambiare. Ma non c'è molto sul mercato. Lopetegui? Non credo sia la persona giusta."