TMW RADIO - De Paola su Milan e Inter: "Milanesi all-in sulla Champions”

Le milanesi invece stanno puntando decisamente sull’Europa e non è sbagliato, il Milan si ritrova adesso il Napoli ma l’Inter ha trovato l’avversario migliore possibile che è il Benfica. Per come è la classifica in questo momento la penalizzazione della Juve qualora dovesse essere tolta potrebbe escludere almeno una delle due milanesi. È chiaro che se hai la possibilità di qualificarti per la finale di Champions devi spingere per quell’obiettivo".