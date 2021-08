TMW RADIO - De Santis: "Messias mi stuzzica, ma per il Milan penso ad uno tra Ziyech e Isco"

L'agente e operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Che ne pensa di Messias per il Milan?

"È un giocatore che a me stuzzica, seppure sia arrivato tardi nel calcio che conta. Penso però che il Milan stia cercando chi non rientra nel progetto tecnico della squadra d'appartenenza, si veda Florenzi dalla Roma preso a condizioni molto favorevoli. Penso ad un altro colpo in questa maniera: non escludo nemmeno Corona del Porto ma immagino un grande colpo. Farei i nomi di Ziyech e Isco, uno tra questi due. C'è bisogno di gente che la Champions la conosca".