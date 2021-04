TMW RADIO - Di Gennaro: "Champions? Difficile senza il vero Ibra. Donnarumma è un problema"

Intervenuto a TMW Radio, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha commentato così il momento dei rossoneri.

Possibile pensare al Milan senza Pioli la stagione prossima?

"Ne parlavo oggi con addetti ai lavori, tante panchine sono in dubbio. Sarebbe una debacle se sfumasse l'obiettivo Champions: se non torna il vero Ibrahimovic per me sarà veramente difficile. L'unica grande che mi sembra sicura di non subire stravolgimenti è l'Atalanta con Gasperini, non mi pare ci siano problemi. Credo ci sarà un bel valzer di panchine".

Al Milan serve più un titolare che un vice-Ibrahimovic?

"Sì. A gennaio avevo avallato anche io il ritorno di Mandzukic, ma fisicamente non ha mai ritrovato la condizione. Doveva tornare prima. Comunque sì, ci vuole uno già pronto, al di là del piazzamento che otterrà il Milan".

Di Donnarumma che ne pensa?

"C'è una problematica di fondo. Già gli scorsi anni si ricordano difficoltà nel prolungamento. Se uno ama la propria squadra, anche con un procuratore importante di mezzo, rimani. Se perdi Donnarumma, per età e qualità che ha, è un problema".