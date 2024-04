TMW RADIO - Di Gennaro: "Chi arriva dopo Pioli deve per forzare giocare per lo Scudetto. Per alzare il livello serve Conte"

Nel corso del consueto appuntamento sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'Maracanà', l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto sui più caldi temi relativi alla giornata di Serie A soffermandosi sia sul derby di questa sera fra Milan ed Inter ma in modo particolare su Stefano Pioli ed il suo futuro. Queste le sue dichiarazioni.

Pioli dice che può dare ancora tanto: ma al Milan?

"Per alzare il livello o prendi Conte...Con tutto il rispetto Fonseca o Lopetegui sono allo stesso livello di Pioli. Devi alzare il livello, come anche quello di squadra. Servirà una squadra da costruire per combattere a certi livelli. E ti serve un allenatore di spessore mondiale".

Inzaghi ha detto che il ciclo deve proseguire. Ci sono i presupposti?

"L'anno scorso dopo i 12 ko è stato messo in discussione ma ci stava. Tornando al Milan, Pioli se arriva secondo, quello che arriva deve per forza giocare per lo Scudetto. E per la Champions, quindi torna il discorso del mercato: su 12 acquisti quest'anno chi ha funzionato davvero? Nessuno o quasi".