TMW RADIO - Di Gennaro: "Il Milan ha perso due giocatori importanti ma sta lavorando bene sul mercato"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi di mercato e in particolare delle vicende in casa Milan e l'addio di Calhanoglu e Donnarumma: "Sono leggi di mercato, vanno a guadagnare di più. Non credo che Donnarumma tra Milan e Psg ci sia differenza come blasone, certo 4 milioni in più sono tanti e anche se è giovane ha fatto dei calcoli. Bisognerà capire come mai questi comportamenti con Donnarumma e Calhanoglu. Hanno perso due giocatori importanti, intanto hanno preso un buon portiere e so che possono sostituire il turco con Zaccagni. Per me Maldini comunque sta andando bene. Vedremo ora chi compreranno, ma per mesta lavorando bene".