TMW Radio - Fattori: "Scambio Abraham-Saelemaekers buono per entrambi, si migliorano due situazioni deboli"

A TMW Radio, durante Maracanà, arriva il momento di mister Sauro Fattori: "Scambio Abraham-Saelemaekers? Buono per entrambi, si migliorano due situazioni deboli. La Roma ha bisogno di un esterno diverso, Saelemaekers è bravo a livello tattico, mentre Fonseca cerca il definitivo vice Morata. Se poi il Milan dovesse prendere Rabiot, io posso anche interpretarlo come la preparazione del terreno per Max Allegri.

Il francese è l'uomo di fiducia di Max, la voce che lo vuole come possibile sostituto di Fonseca, mi fa riflettere. Fonseca non è mai stato ascoltato, è una persona meno in evidenza, ma secondo me è anche un bravo allenatore e andrebbe lasciato lavorare in tranquillità".