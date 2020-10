TMW RADIO - Giordano: "Mi piace molto Saelemaekers, può mettere in difficoltà l'Inter"

Bruno Giordano, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua in vista del derby di Milano: "Si vedono sempre gli attaccanti, ma anche i portieri saranno decisivi. A me piace molto Alexis Saelemaekers, può mettere in difficoltà l'Inter dalla sua parte. Per l'Inter occhio a Lukaku e Lautaro, e chissà, anche Brozovic. ​Sono partite che ti indirizzano, in maniera positiva o negativa. Certo, non in maniera decisiva, questo è vero. Sarà una partita importante perché è un derby e sappiamo cosa possono darti certi incontri".