TMW Radio - Ielpo: "Il Milan l'anno scorso non ha avuto equilibrio in difesa, ma è il complesso che deve essere equilibrato"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno e soprattutto di quelli intorno al mondo Milan, a TMW Radio durante Calciomercato e Ritiri è l'ex portiere rossonero Mario Ielpo. Queste le sue considerazioni sull'attualità rossonera ed in particolare sull'affare Pavlovic:

Come valuta il mercato del Milan? Serve qualcosa più in difesa?

"La squadra l'anno scorso non ha avuto equilibrio in difesa ma è il complesso che deve essere equilibrato. Serve che qualcuno difenda. Il problema fondamentale è che una squadra così offensiva ha bisogno di un mediano incontrista importante. E poi devi stare attento al centrale che prendi. Pavlovic? E' molto alto, ma giocare con la linea alta non so, serve qualcuno che corra lì dietro. Deve essere la squadra più equilibrata nel complesso".

LE IDEE A CENTROCAMPO

Per il centrocampo il Milan ha scelto Youssouf Fofana e si può dire certamente che Fofana abbia scelto il Milan. A mettere i bastoni tra le ruote, però, dopo l'accordo tra club e giocatore, è il Monaco che, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 e la volontà del francese già espressa di non rinnovare, chiede una cifra vicina ai 35 milioni. Vista la situazione, per il club rossonero non vale la pena spendere così tanto e quindi cerca di capire se con il tempo le pretese dei monegaschi possono abbassarsi. In tutto questo da Casa Milan si tutelano e cerchiano le alternative. Nelle ultime ore il nome forte in tal senso è quello di Manu Konè, 23enne del Borussia Moenchengladbach e della nazionale olimpica francese. Il giocatore era già stato cercato in passato dai rossoneri ed è in uscita dal club tedesco: la richiesta, secondo la rosea, è di 15 milioni.