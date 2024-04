TMW Radio - Impallomeni: "La botta con la Roma a San Siro si è sentita"

A parlare del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Primo pensiero dedicato a chi?

"Su quanto accaduto a Udine. Per fortuna solo grande spavento. Un atto di civiltà e umanità e grandi complimenti all'Udinese e al suo pubblico. E cordoglio alla famiglia Giani, del giovane morto in Eccellenza in Toscana".

Gli otto giorni di Pioli:

"Non fa testo la partita di ieri. Prevedo una partita molto difficile per la Roma in Coppa. Il Milan sapeva che è quella la partita spartiacque e Sassuolo non contava. La squadra ha fatto vedere che ha poco equilibrio, la botta con la Roma in casa si è sentita".