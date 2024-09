TMW RADIO - Impallomeni: "Per come è stata ottenuta, è stata una vittoria autorevole nel derby"

Nel corso del consueto appuntamento con il progrmma di TMW Radio Maracanà, l'ex calciatore ed oggi giornalista Stefano Impallomeni ha parlato di Milan e della meraviglia che c'è ancora attorno alla vittoria nel derby della formazione di Paulo Fonseca.

Milan, ancora c'è meraviglia per la vittoria nel derby:

"Per come è stata ottenuta, è stata una vittoria autorevole. Per me è stato sorpreso anche Fonseca da una prestazione del genere. E' sembrata una squadra non in crisi ma addirittura capolista. Qualcosa di diverso abbiamo visto, nonostante dica di no Fonseca".

In allarme per Atalanta e Inter, che partivano da certezze rispetto alle altre:

"Non hanno cambiato allenatore, la struttura è quella, l'Inter ha preso due parametri zero ma comunque è lì vicino al Napoli. Sono tutte squadre che sono lì, ma oggi non è partito nessuno, anche il Napoli. Servirà inventarsi qualcosa però. Dopo la seconda sosta ci faremo un'idea più precisa".

Vlahovic in crisi?

"Che piaccia o no, che abbia difficoltà nel legare il gioco e nei fondamentali, ha 20 gol nei piedi e quindi devi metterlo in condizione di farli. E' un problema che deve risolvere Motta. Vlahovic segna, sa farlo, deve aiutarlo. Poi se vuole un altro giocatore, poteva dirlo prima..."