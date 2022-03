TMW RADIO - Impallomeni su Ibra: "Allenatore? No, ma presidente sì"

MilanNews.it

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni si è così espresso a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, su Ibrahimovic: "Siamo di fronte a una conclusione di una carriera, mi hanno colpito le sue parole in cui ha confessato il panico in caso di chiusura della sua storia. Ogni calciatore deve pensare al dopo e c'è un senso di smarrimento. Per uno come lui è un salto nel buio spaventoso. Il Milan farà decidere a lui. Per me Ibra deve già pensare al futuro oggi. Ha capito che il tempo è finito e la sua grandezza andrà a rimpicciolirsi inevitabilmente".

Lo vede allenatore?

"Assolutamente no, ma come presidente di un club sì. Deve governare uno come lui".