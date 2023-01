TMW RADIO - Incocciati: "De Ketelaere? Mi sembra di rivedere Tonali al primo anno"

Ospiti: Impallomeni:" I 9 indisponibili per il Milan sono un peso. Punto sul Napoli ha più qualità" Ravezzani:" Il Milan mercato fallimentare. De Ketelaere deve andare in prestito." Incocciati:" Milan atteggiamento presuntuoso. De Ketelaere non ha fiducia in se stesso." - Maracanà con Marco Piccari, Stefano Impallomeni e Alessandro Cucciari