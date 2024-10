TMW Radio - Incocciati: "Non si può pensare a un Leao in panchina"

L'ex calciatore Giuseppe Incocciati è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Milan-Napoli.

Milan, cosa dice della situazione attuale?

"Conoscendo l'ambiente, esigente com'è, credo che le turbolenze sono le conseguenze di una società che non esiste. Il lavoro non è organico, la società è spesso assente, lascia l'allenatore solo a gestire cose in cui avrebbe bisogno di un sostegno. Un conto è avere un Leao che mette a disposizione le sue potenzialità, un conto è non averlo per certi comportamenti, e lì l'allenatore ha bisogno dell'aiuto della società. Non si può pensare a un Leao in panchina".

Milan, addio Scudetto?

"Si, credo non sia matura per poter stare lì davanti e battersi per il primo posto".