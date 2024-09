TMW Radio - Jacobelli: "Trovo che dopo tre giornate mettere in discussione Fonseca sia ingeneroso"

Ne L'Editoriale di TMW Radio è stato ospite il direttore Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Servivano segnali dall’Italia e sono arrivati. Che Azzurri hai visto in questa sosta?

“Per adesso la cura sta funzionando, anche se la delusione del disastro Europeo non è stata ancora smaltita. Il nuovo inizio però c’è stato, con le vittorie sulla Francia e su Israele che ci hanno proiettato al primo posto nel girone. Dobbiamo rimarcare come le critiche dell’Europeo siano state legittime, ma ora è tempo di sottolineare che una svolta è stata impressa. Adesso bisognerà seguire questo percorso partita per partita”.

Come andranno gestite le rotazioni dei giocatori in una stagione così ricca di partite?

“Questa è una stagione più unica che rara per la riforma delle competizioni UEFA. La bravura degli allenatori spiccherà sulla base della capacità nello sfruttare le risorse a propria disposizione. Ci saranno purtroppo gli infortuni, ma ciò che conta è che il nostro calcio si affacci al palcoscenico europeo forte dei risultati in crescita degli ultimi anni, culminati con la vittoria in Europa League della Atalanta”.

Che momento sta vivendo il Milan?

“Trovo che dopo tre giornate mettere in discussione Fonseca sia ingeneroso nei confronti di un tecnico che ha bisogno del tempo necessario per trasmettere alla squadra la sua idea di calcio. Ora giocatori come Theo e Leao devono aiutare il tecnico. Il calendario adesso prevede il Venezia, poi il debutto Champions con il Liverpool e successivamente il derby, che l’Inter vince da sei edizioni consecutive. È chiaro che Fonseca sia il primo ad essere consapevole dell’importanza di queste sfide, ma è altrettanto importante che i giocatori diano le proprie risposte sul campo”.