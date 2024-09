TMW Radio - M.Orlando: "Fonseca non faccia il fenomeno e metta Leao e Theo titolari"

vedi letture

Massimo Orlando, ex calciatore e attuale opinionista, è stato ospite come spesso gli succede delle frequenze di TMW Radio e ha commentato così le parole di Fonseca in conferenza stampa: "Consiglio a Fonseca di non fare troppo il fenomeno e di mettere in campo Leao e Theo Hernandez. Mi stupirei, chiaro che con il Venezia possono bastare anche altri giocatori ma è necessario che vinca la partita e lo faccia convincendo. Poi dopo ci sono Liverpool e Inter, non può permettersi il minimo errore. Io in conferenza stampa avrei detto che Theo Hernandez e Leao sarebbero stati titolari perché sono i giocatori che fanno la differenza"

DOVE VEDERE MILAN - VENEZIA

Data: sabato 14 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it