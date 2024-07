TMW RADIO - Martorelli: "Sono pochi i fenomeni che giovanissimi riescono a imporsi in Serie A"

A Calciomercato e Ritiri, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il procuratore Giocondo Martorelli. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan, arriva Morata ma si parla anche di altri nomi:

"Morata lo considero uno dei più forti in Europa nel suo ruolo, è veloce, tecnico, è nel pieno della sua maturità. E' stato utilissimo alla Spagna all'Europeo. Il Milan è un cantiere aperto e quindi aspettiamo che altre operazioni farà".

Camarda come lo vede?

"Giocherà nel Milan Futuro, lo terranno sotto la lente d'ingrandimento e se le cose andranno già in un certo modo lì lo prenderanno in considerazione per la prima squadra subito. Sono pochi i fenomeni che giovanissimi riescono a imporsi in Serie A".