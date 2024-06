TMW RADIO - Mattioli: "Fonseca è una scelta soft. E' un buon allenatore, non un rivoluzionario"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Mario Mattioli ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla scelta di puntare su Paulo Fonseca per la panchina. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, che ne pensa della scelta di Fonseca?

"Come scelta è ponderata, differente. Non so se è la scelta giusta. E' facile dire che si poteva andare su un altro profilo. Non sono convinto di quello che sta facendo la dirigenza attuale, per come è stato liquidato Pioli. Mi sarei aspettato un atteggiamento diverso con lui. E' una scelta soft, non è un rivoluzionario. Può andare bene, come anche non scatenare entusiasmi, come pare essere. Ma è un buon allenatore".

C'è scetticismo da parte dei tifosi. Era meglio magari un profilo come Conte o Sarri?

"Io penso che se avessero scelto Sarri sarebbero ricominciate le cinque giornate di Milano. E' un personaggio che si sposa con altre caratteristiche".

Nel corso dello stesso intervento Mattioli ha anche commentato le parole di Ibrahimovic, definendole addirittura quasi come un "falso", quasi a voler intendere che l'Ibrahimovic calciatore non avrebbe mai parlato così: "L'intervista di Ibrahimovic mi sembra più falso di una moneta da un euro e mezzo. Ci ha detto delle cose che non sono da Ibra ma da aziendalista. Non conto le volte che ho parlato con lui, l'ho conosciuto dai tempi della Juventus e conoscendolo molte cose non le pensa ma sono parole da dirigente d'azienda, che ci sta".