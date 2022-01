TMW RADIO - Mpasinkatu: "Bailly valore aggiunto per il Milan"

Malu Mpasinkatu, diesse e grande esperto di calcio africano, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni su un possibile trasferimento di Bailly al Milan: "Sarebbe un valore aggiunto? Oggi sì, è uno dei migliori difensori africani e con Mourinho era titolarissimo. Lui è di sicuro affidamento e potrebbe ambientarsi anche grazie a Kessie, il problema è che è in Coppa d'Africa e potrebbe non essere a disposizione per parecchio tempo".