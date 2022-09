TMW RADIO - Negri: "Milan, contro la Dinamo servirà pazienza"

MilanNews.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex giocatore Marco Negri. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan stasera contro la Dinamo Zagabria. Che partita sarà?

"Le partite in casa sono decisive. E' da tre punti, ho visto la prima della Dinamo contro il Chelsea e hanno difeso bassissimi e tanti spazi non ci saranno. Un gol subito aprirebbe grandi squadre e il Milan ha tanti modi per raggiungere il gol. Servirà pazienza e fare attenzione. Se non si sblocca presto la partita qualcosa si concederà dietro. De Ketelaere? Lo si conosceva poco prima e ha dimostrato di essere un talento e ha grandi margini di miglioramento. Si farà l'esperienza di come si gioca davanti a 80 mila persone. Lo staff di Pioli saprà come trattarlo, diamogli ancora qualche mese".