TMW RADIO - Orlando: "Theo avrebbe permesso al Milan di stare più alto. Su Kessie..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, ha parlato della prestazione del Milan ieri a Londra: "James ieri ha dimostrato di essere un grande giocatore. Quando si dice che Theo Hernandez è molto forte non lo si dice solo per la sua tecnica. Ieri avrebbe permesso ai rossoneri di essere più alti e di far stare più basso James. Continuo a pensare che il Kessie della situazione in queste partite manca troppo. La partita per me è stata perso sul ritmo. Il Milan insieme al Napoli sono le squadre che giocano in Serie A. Quando vai in Europa però vanno al doppio sia di tecnica che di ritmo"..