TMW RADIO - Pasqualin: "Il post Calhanoglu sia Isco, sarebbe un bel colpo"

L'avvocato Claudio Pasqualin, esperto di diritto sportivo, ha così parlato in diretta a TMW Radio sul sostituto di Calhanoglu: "Il Milan, che ha l'obiettivo di sostituire Calhanoglu, se riesce ad arrivare a Isco, giocatore che ad Ancelotti non partirà titolare, e se lo porta a casa per 20 milioni quando qualche anno fa ne valeva 100, potrebbe essere un gran bel colpo".